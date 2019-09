Les FIFA The Best Awards ont eu lieu hier à Milan. Lionel Messi a reçu le trophée devant le Néerlandais Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo. C’est la grande surprise de la soirée.

Sadio Mané et Mohamed Salah ne font pas partie des trois finalistes mais aussi ne figurent pas dans le onze type. Désigné par la commission des médias de la FIFA, Mamadou Salif Diallo est le journaliste sénégalais qui représentait le Sénégal et qui a voté dans l’ordre pour Sadio Mané suivi de Lionel Messi et Virgil Van Dijk.

Beaucoup de polémiques après cette soirée surtout l’absence des deux meilleurs joueurs africains dans le onze type de l’année. Interrogé par wiwsport.com, Mamadou Salif Diallo est revenu sur son choix et dénonce le manque de reconnaissance de la valeur du footballeur africain.

Vous faites partie des journalistes qui ont voté pour The Best 2019, comment cela s’est passé ?

J’ai eu l’honneur et l’immense plaisir de faire partie de ce jury et je ne peux vous dire le pourquoi du comment. Mais on m’a demandé de voter selon mon âme et conscience dans le panel du football masculin. Je dois désigner les trois meilleurs joueurs et les trois meilleurs entraîneurs et c’est de que j’ai fait en âme et conscience. Et en numéro 1 pour les footballeurs pour moi, pas de doute c’est Sadio Mane vue sa saison et pour le meilleur coach j’ai mis Jürgen Klopp. Pour moi ce sont les deux grands acteurs de la saison sportive 2018-2019.

Justement l’absence de Sadio Mané et Mohamed Salah dans ce onze a créé beaucoup de polémiques, êtes vous d’accord avec cette équipe ?

Oui plus que Salah je pense que Mane méritait d’y être au vu de sa saison par ses buts et ses titres de vice champion d’Afrique et d’Angleterre. Il est vainqueur de la Ligue des champions de la Supercoupe. Oui Sadio Mane méritait d’y être et surtout quand on voit le 11 une défense avec 3 centraux et un arrière gauche Marcelo qui avait perdu sa place de titulaire au Réal. Le Croate Modric qui n’a été performant. Quid de Mbappé ? Je me pose des questions oui. Oui Mane et Salah pouvaient y être sans que cela soit un scandale. Maintenant la question qui mérite d’être posée que vaut la CAN selon les observateurs du foot Mondial puisque c’est la Fifpro qui vote pour le 11 de l’année.

Par rapport au vote, peut on parler de favoritisme ?

Favoritisme je dirais non mais manque de reconnaissance de la Valeur du footballeur africain. Regardez le podium des entraîneurs Klopp, Guardiola et Pochettino ils évoluent tous en Premier league. On nomme ces trois techniciens mais on oublie les trois meilleurs buteurs de cette ligue qui sont Aubameyang, Mane et Salah mais aucun ne figure dans l’équipe type.

Cette situation ne va décourager ces talents africains qui se battent pour arriver à un certain niveau ?

Non je suis sûr et certain que les choses vont changer. Quand on voit Messi voter pour Sadio Mane et les joueurs africains s’imposer dans les grands championnats, cela va changer. Mais maintenant quand un footballeur africain qui croise le fer et se fait battre à la loyale par un autre footballeur du continent et refuse de voter pour lui je n’y comprends pas grand chose. En 2018 on peut dire que Modric méritait son titre et si j’étais membre du jury je voterais pour lui mais en 2019 à mon âme et conscience c’est Sadio Mané et c’est mon intime conviction.

wiwsport.com

(Propos recueillis par Mohamed El Amine Diop)