Après 13 ans passées en Europe (France, Espagne et Turquie) et en Amérique, Astou Traoré va vivre sa première expérience africaine. A 38 ans, la capitaine des lionnes s’est engagée avec le Grupo Desportivo Interclube pour deux mois. Un club angolais, où le championnat est professionnel et les clubs plus structurés.