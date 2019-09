C’est un dossier qui ne cesse de faire du bruit depuis la Coupe du monde des moins de 20 ans qui s’est tenue en Pologne, en mai-juin dernier. Le transfert de Dion Lopy continue à être sujet de plusieurs rebonds. L’agent du joueur a apporté un démenti via Wiwsport.com.

Alors que Wiwsport vous révélait en exclusivité l’accord de principe qui existerait entre Oslo Foot et le club italien, Bologne, et que le joueur en question aurait déjà fait sa visite médicale avec succès, de nouvelles révélations viennent infirmer cette annonce sur l’éventuel transfert de Dion Lopy.

En effet, surpris par cette information sur son client, l’agent du jeune Lopy a tenu à apporter un démenti sur ce fait. L’agent en personne a rappelé que le milieu de terrain des Lionceaux n’avait que 17 ans et ne peut donc pas être transféré avant ses 18 ans. Selon lui, Dion Lopy n’a jamais été à Bologne pour quoi que ça soit. « C’est une fausse information ! Il n’y a pas d’accord de principe entre l’Académie Oslo Foot et Bologne. C’est une fausse information…« , dénonce l’agent de Dion Lopy via Wiwsport.

Habitué à faire affaire avec les clubs norvégiens, il précise que le joueur en question est actuellement à Dakar et n’a eu à voyager qu’en Norvège, jusque là. Homme influente dans la carrière de Dion Lopy, la source révèle que plus d’une quinzaine de clubs seraient intéressés par le jeune milieu de terrain, mais qu’à l’heure actuelle, aucun accord, de quelconque genre n’aurait été scellé. « J’ai même été surpris quand le président de Oslo m’a fait de cette information. J’avoue qu’on est actuellement en discussions avec beaucoup de clubs à travers l’Europe. Je peux vous dire qu’une quinzaine de clubs ont manifesté leurs intérêts, mais rien n’est encore concret« , ajoute l’agent du joueur.

Si les transferts de ses jeunes coéquipiers, Amadou Sana, Ousseynou Cavin Diagne et Souleymane Djimou Cissé entre autres se sont concrétisés sans flou, celui de Lopy aura duré et son départ devrait être une surprise après qu’il ait été envoyé à Girona et à Bologne.

