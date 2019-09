La cérémonie The Best FIFA Football Awards s’est tenue ce lundi 23 septembre pour récompenser plusieurs joueurs. A l’occasion, le onze FIFA de l’année a été dévoilé et l’absence de Sadio Mané suscite beaucoup d’interrogations.

Lors des votes, au moment de désigner les trois meilleurs joueurs de l’année pour le trophée The Best décerné par la FIFA, le quintuple Ballon d’Or, Leo Messi, n’a en effet retenu ni coéquipier du Barça, ni compatriote de l’Albiceleste pour le numéro 1 de son Top 3. Il a donné une voix à Sadio Mané, co-meilleur buteur de Premier League, champion d’Europe avec Liverpool, vice-champion d’Angleterre, 3e meilleur buteur sur l’année civile 2019 derrière Lionel Messi et Kylian Mbappé, finaliste de la CAN avec le Sénégal et vainqueur de la Super-Cup d’Europe.

Malgré sa belle saison, la FIFA a préféré zapper le Sénégalais d’abord dans le Top 3, ensuite dans l’équipe type de l’année. En effet, le joueur de Liverpool a été snobé dans le onze au profit de Messi, Ronaldo et Mbappé. Bon nombre d’internautes et d’amateurs de football s’insurgent de cette décision.

De son côté, Virgil van Dijk a mis à l’honneur ses partenaires de Liverpool à savoir Mané et Salah, mais a préféré mettre l’égyptien devant le vice-champion d’Afrique. Il y’a lieu de rappeler que, Lionel Messi a été élu meilleur joueur lors de cette cérémonie « The Best Fifa Football Awards », devant Virgil et Ronaldo.