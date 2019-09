Amar Sylla et Filou Oostende Basket ont remporté ce weekend la deuxième édition du Mémorial Adama Wójcika. Le sénégalais a également terminé MVP du tournoi.

Déjà des trophées pour le jeune Amar Sylla, prospect NBA, qui a rejoint Oostende pour sa première saison en professionnel. Le lion U19 et son équipe sont allés remporter le Mémorial Adama Wójcika qui se déroulait en Pologne.

Oostende a gagné ses deux matchs face à Slask Wroclaw (70-83) et Arka Gdynia (68-90) grâce à un excellent Amar Sylla. 14 points, 7 rebonds, 2 passes décisives pour le premier match et 12 points , 5 rebonds et 2 contres au second.

Source: Basket221