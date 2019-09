Déjà sous le charme du sénégalais depuis plusieurs années, l’intérêt du FC Barcelone pour Kalidou Koulibaly vient une nouvelle fois d’être confirmé par la présence d’Eric Abidal, secrétaire technique du club catalan, dans les tribunes du match opposant Lecce à Naples, ce dimanche.

Marca a indiqué qu’Eric Abidal, secrétaire technique du club catalan, était présent dans les tribunes et a assisté à la confrontation entre Naples et Lecce, cet après-midi, dans le but d’observer Kalidou Koulibaly. Le tout nouveau secrétaire technique du Barça apprécierait le meilleur défenseur de la Série A lors de la saison écoulée, homme fort de la défense napolitaine, qui serait dans les radars du club de Catalogne. De là à imaginer un transfert cet hiver ou l’Été prochaine? Pas forcément. Tout dépendra d’abord de Koulibaly, peut-être pas emballé à l’idée de quitter Naples.

Excellent face aux Reds lors de la première journée de Ligue des champions, le succès de Naples a été marqué par l’excellente prestation de Kalidou Koulibaly. Ce dernier avait réussi à stopper presque toutes les offensives des Reds et a largement contribué à la victoire des hommes de Carlo Ancelotti. Le sénégalais affiche des stats impressionnantes avec Naples depuis plusieurs années.

A noter que, Naples, porté par Fernando Llorente, a connu un après-midi très tranquille à Lecce en s’imposant sans difficulté 4-1.

❗| Eric Abidal was spotted today in Lecce. He was there to scout Fabian Ruiz and Koulibaly, for potential signings next summer. [marca] pic.twitter.com/QHXtNAcEh8

— La Senyera (@LaSenyera) September 22, 2019