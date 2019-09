Lors de son point presse ce samedi, Thomas Tuchel, entraîneur du PSG, admet qu’Idrissa Gueye apporte une qualité indéniable dans le travail défensif.

Enfin devenu un joueur du PSG cet été, Idrissa Gueye s’est installé comme un titulaire dans l’entrejeu. Recruté en provenance d’Everton, l’international sénégalais semble avoir pris ses marques au milieu de terrain avec des premiers matches prometteurs, dont une performance assez remarquée mercredi lors du succès probant des Parisiens face au Real Madrid (3-0). Entre son pressing incessant sur ses adversaires, un nombre incalculable de ballons récupérés ou ses nombreuses courses, l’ancien Lillois impressionne depuis sa signature au Paris Saint-Germain. Et pendant sa conférence de presse ce samedi, relayé par Canal Supporters , Thomas Tuchel avoue que Gueye envoie un message fort sur l’apport défensif de sa recrue.

« On a retrouvé cet esprit de défendre, avec Idrissa ça aide »

« Avec lui on n’encaisse pas de buts. Il est une raison de l’équilibre de l’équipe. On a retrouvé cet esprit de défendre, avec Idrissa ça aide. On a recruté des joueurs avec cet état d’esprit. On a une personnalité différente. Nous avons la possession, c’est ce que nous voulons » , confesse Thomas Tuchel avant le choc de cette sixième journée de Ligue 1 entre l’OL et le PSG (dimanche à 21h).

