Il a pris le temps de la réflexion, et il a finalement opté pour le prêt en Ligue 2. Arrivé après la clôture du mercato estival à Sochaux en Ligue 2 en qualité de joker, Sofiane Diop espère poursuivre sa progression et accumuler du temps de jeu dans le Doubs après avoir goûter à l’élite et même à la Ligue des champions la saison dernière avec l’AS Monaco.

Présenté aux médias, le milieu offensif sait qu’il sera particulièrement scruté à Bonal. “J’ai déjà regardé plusieurs matches du FCSM, je me suis déjà projeté dans cette équipe. Même la Ligue 2 en général je regarde beaucoup, c’est un championnat très ouvert. Je ne connaissais pas du tout la région ici. Évidemment que ça changera de Monaco mais ce contexte va me permettre de m’épanouir sur le plan sportif. Il faudra que ça se voit sur le terrain. Je sais que je vais être attendu. Mais je ne me mets pas plus de pression que ça. À moi de jouer. Et avec les bons joueurs qu’il y a autour de moi ça ne peut que fonctionner, il y a beaucoup de qualité“, a lâché le jeune joueur sénégalais au micro de Beinsports.

