Après les prolongations de contrat d’acteurs clés tels que Mohamed Salah, Roberto Firmino et Jordan Henderson, les dirigeants de Liverpool seraient actuellement en pourparlers avancés avec Sadio Mané pour le prolonger et ainsi le sécuriser des intérêts récurrents des clubs européens.

Sadio Mané, est l’un des noms qui reviennent le plus dans les plateaux et les débats anglais ces temps-ci. L’international sénégalais est un joueur essentiel des Reds, et les décideurs de Liverpool ne sont pas sans le savoir. Si une extension de la star de Liverpool n’est pas une surprise en soi, en particulier avec l’influence croissante de l’attaquant sénégalais qui l’a vu remporter le Golden Ball en Premier League la saison dernière, c’est plutôt le timing des rumeurs étant donné que le joueur âgé de 27 ans seulement a signé un nouvel accord il y a moins d’un an en novembre 2018.

Néanmoins, le journaliste italien Nicolo Schira insiste sur le fait que le club est prêt à récompenser la nette progression de Mané au cours des 10 derniers mois en améliorant son contrat de 150 000 £ par semaine qui le lie actuellement à Anfield jusqu’en 2023. Les discussions seraient centrées sur une prolongation qui augmenterait la date de fin du contrat à 2025 et donnerait au joueur un salaire de 220 000 £ par semaine.

Ce chiffre dépasserait les 200 000 £ par semaine gagnés par son coéquipier Salah, ainsi que les 180 000 £ par semaine actuellement gagnés par Firmino et le meneur du Ballon d’Or, Virgil Van Dijik, lui-même soupçonné de se rapprocher d’un nouveau contrat.

Liverpool Offside