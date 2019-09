Jeudi, lors de la première journée de la phase de groupes de l’Europa League, Fc Porto de Loum Ndiaye et Mouhamed Mbaye absents de la rencontre, a dominé (2-1) sur son terrain, Young Boys.

Non retenus par le technicien Portugais, Sergio Conceicao, Moustapha Mbaye (gardien de but) et Loum Ndiaye (milieu de terrain) n’ont pas participé à la première victoire du FC Porto dans cette compétition, cette année.

Le FC Porto a fait le plus dur contre les Young Boys en prenant les trois points grâce à un doublé de Soares (2-1). Le club portugais, quart de finaliste de la Ligue des champions au printemps, constitue peut-être leur adversaire le plus difficile dans ce groupe G dans lequel les Glasgow Rangers de Steven Gerrard ont battu 1-0 le Feyenoord Rotterdam de Jaap Stam.

wiwsport.com