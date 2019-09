Quatrième du dernier classement FIBA en Afrique, le Sénégal fait partie des 24 équipes qui prendront part au Tournoi Qualificatif Olympique. Cette fenêtre prévue du 23 au 28 juin 2020, constituera une dernière option pour les Lions pour espérer une participation au JO de Japon.

30ème mondial à l’issue de la Coupe du Monde de Chine 2019, le Sénégal avait épuisé ses chances de se qualifier sur le terrain à cause de ses résultats malheureux, cinq revers en autant de matchs. Mais, Cheikh Sarr et ses poulains avec 317 points sur le dernier classement FIBA, ont eu la chance d’être 4ème et donc de se qualifier pour le TQO. Placé derrière le Nigeria (1er, 441 pts), l’Angola (2ème, 332 pts) et la Tunisie (3ème, 329 pts), le Sénégal est retenu pour comme en 2016 pour prendre part au Tournoi Qualificatif Olympique.

Si les dates du TQO sont déjà connues, le lieu où il se déroulera reste à confirmer puisque le processus de candidature pour l’organisation des tournois de qualification olympique FIBA va bientôt commencer. 24 équipes y prendront part, les autres pays africains sont la Tunisie et l’Angola.

