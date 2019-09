C’est le lundi 2 décembre prochain que l’on connaîtra l’identité du Ballon d’Or France Football 2019. Sur scène, au coeur d’une grande soirée, Didier Drogba, nouvel ambassadeur du trophée, sera l’un des présentateurs.

L’un des plus grands numéros 9 du XXIe siècle qui co-présente une cérémonie récompensant les meilleurs joueurs de la planète football : quoi de plus normal, finalement ? Didier Drogba, quatrième du Ballon d’Or en 2007 et nommé au cours de huit éditions dans sa carrière (voir ci-dessous), enfilera son plus beau costume d’ambassadeur le lundi 2 décembre prochain pour co-animer la grande soirée du Ballon d’Or organisée par France Football. L’occasion, bien sûr, de connaître le successeur de Luka Modric, couronné en 2018, mettant fin au règne du duo Cristiano Ronaldo – Lionel Messi. Mais aussi le Ballon d’Or féminin France Football où Ada Hegerberg remet son titre en jeu ; Le Trophée Kopa, glané par un Kylian Mbappé désormais trop «vieux» pour postuler à un nouveau succès ; Enfin, il s’agira de connaître le premier vainqueur du tout nouveau Trophée Yachine, créé cette année, pour décorer le meilleur gardien du monde.

Les différents classements de Didier Drogba dans l’histoire du Ballon d’Or France Football

2004 : 17e

2005 : 14e

2006 : 8e

2007 : 4e

2008 : 21e

2009 : 9e

2010 : 9e

2012 : 8e.

