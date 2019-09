Idrissa Gana Guèye est en train conquérir le cœur des supporters parisiens, Mais pas que. Le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo n’a pas tari d’éloges à l’égard du milieu de terrain sénégalais de Paris. Il le considère d’ailleurs comme la bonne recrue de l’année devant Icardi ou encore Navas.

Gana Guèye présente des stats hallucinantes depuis son premier match avec le PSG. Très bien installé dans l’entrejeu de l’équipe de Thomas Tuchel, l’ancien Toffee est en train de confirmer son talent aux côtés de Verratti. Avec un taux de plus de 91% de passes réussies, et près de 7 tacles réussis en trois apparitions, le vice-champion d’Afrique devient petit à petit essentiel dans le dispositif parisien et cela ne passe pas inaperçu.

Dans son édito pour RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a loué les qualités et l’apport d’Idrissa Gana Guèye en ce début de saison. Riolo a même joué à désigner sa combinaison magique pour l’équipe de Tuchel, en mettant bien sûr le milieu sénégalais en pair avec Herrera. « Au milieu, Gueye confirme que c’est la bonne recrue de l’année. Il est présent partout et il est surtout utile au jeu. A côté de lui, « Tourniquet » a touché tous les ballons possibles. Il veut tout, croque tout. Il porte le ballon sur des distances délirantes, ne le lâche pas, souvent trop tard. Ses fausses accélérations sont pathétiques. Verratti est un illusionniste. Quand Herrera est entré, le niveau du PSG s’est amélioré sensiblement. L’Espagnol associé à Gueye, voilà un duo qui ferait du bien au jeu trop souvent stérile du PSG!« , a-t-il écrit à l’issue du match de samedi face à Strasbourg.

Le Paris Saint-Germain reçoit le Real Madrid, mercredi prochain au Parc des Princes pour le compte de la 1ère journée des phases de groupes de la Ligue des Champions. Une rencontre qui devrait sans doute signer le retour d’Idrissa Gana Guèye dans cette compétition, et sa première apparition en C1 sous les couleurs parisiennes.

wiwsport.com