Watford reçoit Arsenal ce dimanche, pour la suite de cette 5e journée de Premier League. Ismaila Sarr débute sur le banc et devra encore patienter pour honorer sa première titularisation en Premier League avec les Hornets.

L’ailier sénégalais, arrivé cet été en provenance de Rennes contre 35 millions d’euros, n’a pas été une nouvelle fois aligné d’entrée pour cette rencontre comptant pour la cinquième journée du championnat anglais. Buteur en Ligue Cup contre Conventry City, Sarr devra batailler fort pour convaincre son deuxième entraîneur de la saison, Quique Sanchez Flores, arrivée fraîchement sur le banc de Watford en remplacement à Javi Gracia, auteur d’une très mauvaise entame de saison et limogé.

A noter que les Hornets sont actuellement lanterne rouge de la Premier League avec seulement 1 point en quatre matchs disputés.

🚨 TODAY'S TEAM 🚨

3⃣ changes from the Newcastle game.

➡️ Holebas, Capoue, Deulofeu

⬅️ Cathcart (thigh), Janmaat, Pereyra#WATARS pic.twitter.com/4NlSbvXPeT

— Watford Football Club (@WatfordFC) September 15, 2019