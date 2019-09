D’après un rapport détaillé du célèbre site allemand, Transfertmarkt, la valeur marchande de Krépin Diatta dans les coulisses du marché des transferts, est fortement en hausse passant de 1.5 million d’euros (98 millions FCFA) à 14 millions d’euros (9.23 milliards FCFA).

Immense talent du FC Bruges, le jeune prodige sénégalais a littéralement explosé depuis son arrivée en Belgique. Krépin Diatta, buteur ce samedi dans le derby de la Venise du Nord, lors de la septième journée de Jupiler Pro League, a encore vu sa valeur marchande grimper dans le marché.

Selon Transfertmarkt, visité par wiwsport.com, en passant de 1.5 million d’euros à 14 millions d’euros, Diatta devient le 4e joueur le plus cher de la Jupiler Pro League et le joueur le plus cher du FC Bruges. Aussi classé 6e footballeur sénégalais le plus cher, Krépin occupe la 29e place des joueurs qui sont nés en 1999, d’après le rapport du journal allemand.

Vice-champion de la Belgique en 2018-2019 avec le FC Bruges et vice-champion de la dernière Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, la pépite a été élue meilleur jeune joueur de cette CAN en Egypte. L’international sénégalais, qui a pris une autre dimension avec le FC Bruges pèse aujourd’hui 9.23 milliards de FCFA.

Technique et intelligent dans ses déplacements, il a marqué les esprits la saison passée en Belgique. Et c’est tout à fait naturel de voir son prix grimpé au vu de ses prestations en Jupiler Pro League. Un profil qui fera sans doute agité le marché des transferts les années à venir. La bonne marche continue.

