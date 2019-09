Toujours dans sa phase de préparation de son match de qualification en vue face à la Guinée, le Sénégal jouait ce samedi un match amical face à la Côte d’Ivoire.

Les Lions locaux jouaient ce samedi à Abidjan un match amical contre l’équipe nationale locale de la Côte d’Ivoire. Un match soldé par la large victoire des Lions sur le score de trois buts à zéro. Un succès qui donnera un maximum de confiance avant le choc face à la Guinée.

Le groupe de Serigne Saliou Dia semble maintenant plus se familiariser et la complicité semble opérer au sein de jeu collectif. En tout cas, cette victoire sur la Côte d’Ivoire est une très bonne performance si on prend en compte le niveau du championnat ivoirien.

