Sergio Micho l’entraîneur de l’équipe Égyptienne de Zamalek a déclaré en conférence de presse après match que son équipe, diminuée de part ses nombreux blessés, a commis énormément des erreurs qu’ils vont essayer de rectifier avant la manche retour, prévue dans quinze jours à domicile.

Battu ce samedi à Thies par une équipe jeune, talentueuse et très engagée, Génération Foot, sur le score de 2 buts à 1, l’entraîneur Serbe de Zamalek a tenu à saluer la performance des sénégalais.

« Nous avons commis pas mal d’erreur, notamment au niveau de la défensive, ce qui nous a amenés à concéder deux buts. Il faut le dire on était également face à une belle formation, Génération Foot », a déclaré Meicho en conférence de presse.

L’entraîneur serbe fait désormais cap à la manche retour et annonce déjà les couleurs « Il ne fait aucun doute que nous allons apprendre de nos erreurs et les corriger, et nous devons réfléchir à la prochaine étape, car il n’y a pas d’autre choix que de gagner lors des deux prochaines rencontres, que ce soit contre Al Ahly en Super Champion d’Égypte ou le Sénégal en retour. Zamalek est une équipe habituée à concourir et à remporter des trophées, lâche le technicien Serbe.

Pour rappel les deux équipes joueront le match retour en ‘Égypte dans deux semaines.

wiwsport.com