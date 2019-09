A la fin de la rencontre, interrogé au micro de Canal+, Idrissa Guèye est revenu sur la performance de Neymar. Le milieu de terrain des Lions a magnifié le retour du Brésilien et pense que son but salvateur ce samedi est la meilleure réponse qu’il puisse donner à ses détracteurs.

Le milieu sénégalais a encensé son coéquipier brésilien après son but magnifique pour l’ouverture du score « C’est vrai que c’est magnifique but qui nous permet aujourd’hui de prendre les 3 points. On est contents pour lui et surtout on est contents pour l’équipe. »

Sifflé par une partie du public, Gueye a donné son sentiment sur le match de l’Auriverde « C’est la meilleure réponse, il a répondu présent sur le terrain. C’est le plus important. Ce qui se passe en dehors du terrain reste en dehors du terrain. Il a su rester concentré aujourd’hui et mettre ce but-là. Même si c’était pas un match facile pour lui, Mais il a su répondre présent, c’est le plus important. »

Paris s’impose difficilement dans ce match et Gueye répond sur la performance globale de son équipe « Nous on est très contents du résultat. C’est vrai que dans le jeu, c’était pas facile, il y a eu la trêve internationale, il y’a beaucoup de joueurs qui n’ont pas joué depuis deux semaines et il y a des joueurs qui reviennent de sélection. Il y a un peu de fatigue peut-être mais l’essentiel aujourd’hui c’était de prendre les 3 points et on l’a fait. »

Le PSG prend provisoirement la tête de la Ligue 1 avec cette victoire face à un adversaire coriace avant de se tourner dès mercredi vers la ligue des Champions. Le choc face au Real promet du feu.

Paris United