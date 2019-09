Retour des championnats après la trêve internationale ! En ligue 1 française, Amiens de Moussa Konaté affronte à 18 h 45 Lyon pour le compte de 5ème journée. Le vice champion d’Afrique, Moussa Konaté est au taquet, il vivra sa première titularisation depuis le début de la saison.

Le coach slovène semble opter pour un 4-3-3. Jallet et Chedjou occuperont le côté droit de la défense, alors qu’au milieu Gaël Kakuta évoluera devant le duo Gnahoré et Blin, prêt à soutenir un Moussa Konaté double buteur en amical contre Chambly (2-2) et de retour comme titulaire, mais également Fousséni Diabaté, qui fait sa première apparition avec les Picards

Les compositions d’équipes :

Amiens SC : Gurtner – Jallet, Chedjou, Lefort, Aleesami – Blin, Gnahoré, Kakuta – Guirassy, Konaté, Diabaté

OL : Lopes – Tete, Marcelo, Andersen, Dubois – Reine-Adelaïde, Tousart, Aouar – Traoré, Dembélé, Terrier

wiwsport.com