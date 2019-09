Depuis le début de la saison, Sadio Mané célèbre différemment ses buts à Liverpool. La star sénégalaise réagit après les accusations de certains fans qui estiment qu’il a copié une fois encore, Roberto Firmino.

Sadio Mané fait un début de saison tonitruant avec Liverpool. Après chaque but, le lion balance ses deux bras dans le sens de l’aiguille d’une montre. Les fans réagissent aussitôt et accusent Sadio Mané de copieur. Mais le Sénégalais ne compte pas changer de célébration et estime que c’est Firmino qui a toujours imité ses célébrations.

«Bobby a célébré de cette manière il y a deux ou trois ans et je pense qu’il a eu pas mal de célébrations depuis. Aujourd’hui, c’est ma célébration et je vais continuer à le faire tout au long de l’année. Je sais que Bobby va bientôt me recopier, et il verra! », a déclaré Sadio Mané sur le site officiel du club.

Wiwsport.com – afriquesports