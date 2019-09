La JS Kabylie s’apprête à recevoir, samedi prochain le club guinéen Horoya AC de Conakry pour le compte du match aller du deuxième tour de la Ligue des champions africaine. Le club de Khadim Ndiaye ambitionne d’améliorer sa position cette saison.

Le Horoya qui s’est préparé en toute discrétion au centre du sport et des loisirs de Yorokoguia sans bon nombre de ses internationaux, selon le site Africatopsports, a effectué sa dernière séance d’entraînement lundi avant de s’envoler vers Alger. Quart de finaliste lors de la précédente édition de la CAF Ligue des Champions, le club guinéen débarque à Tizi-Ouzou avec d’énorme ambition.

«Notre but pour ce premier tour c’est de réaliser un résultat positif. On est ambitieux et on cherchera la qualification à Tizi Ouzou. Bien évidemment, nous avons fixé des objectifs précis pour notre participation à la LDC. On souhaite faire mieux que l’an dernier, à savoir aller au-delà des quarts de finale», a confié Sofiane Souaré, jeune président d’Horoya, dans des propos relayés par Le Buteur.

Programmé initialement au stade du 5- juillet, le match aller de la Ligue des champions qui opposera la JS Kabylie au club guinéen de Horoya AC se déroulera finalement au stade du 1er novembre de Tizi- Ouzou. Les coéquipiers de Khadim Ndiaye sont conscients que la JS Kabylie est difficilement prenable dans son antre de Tizi-Ouzou.

Quelques mois après sa grave blessure, double fracture tibia-péroné, le portier sénégalais de Horoya est de retour à Conakry où il a acté le contrat signé au lendemain de sa blessure à Rabat. Khadim Ndiaye a encore trois saisons de contrat avec les Matamkas.

