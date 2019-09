Idrissa Gana Gueye n’a pas perdu de temps pour s’intégrer parfaitement dans l’effectif du Paris Saint Germain. Le milieu de terrain sénégalais pourrait disputer son premier match en ligue des champions la semaine prochaine. Dans une interview accordée au site du club, il confie que c’est l’une des raisons de sa présence au PSG.

Qu’as-tu ressenti lors de tes deux premiers matches avec le Paris Saint-Germain ?

« Premièrement, c’étaient deux beaux matches vu qu’on a gagné les deux ! Pour moi, jouer dans ce stade, pour cette équipe, et être entouré de grands joueurs comme Marco Verratti, que j’apprécie beaucoup, est un plaisir. C’est un joueur exceptionnel pour moi. Je vais continuer à apprendre à ses côtés parce que c’est un joueur exceptionnel. »

Samedi, retour au Parc des Princes contre Strasbourg…

« Ce ne sera pas un match facile car Strasbourg est une équipe qui joue bien au football. Ses joueurs courent beaucoup, sont teigneux, et veulent montrer qu’ils ont les qualités pour rivaliser avec n’importe quelle équipe. Ils n’ont pas peur et je trouve ça bien ! Ils essayent de toujours jouer leur jeu. Ils savent qu’ici, au Parc des Princes, face au Paris Saint-Germain, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas un match simple pour nous non plus, mais on va tout faire pour le gagner. »

Mercredi prochain, tu vas entendre la musique de l’UEFA Champions League…

« C’est une des raisons pour lesquelles je suis venu ! Jouer cette compétition est le rêve de chaque joueur. C’est juste la plus grande compétition des clubs. Ce sera un match plaisant, on va essayer de prendre du plaisir mais, surtout, en donner aux supporters et faire le maximum pour gagner le match. »

wiwsport.com (Psg.fr)