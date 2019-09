Pour accompagner la jeunesse dans sa globalité et assurer son épanouissement, le maire de Pikine Ouest et par ailleurs ancien ministre de la jeunesse, Pape Gorgui Ngong a décidé de mettre la main à la poche en subventionnant à hauteur de 10 millions de nos francs neuf associations sportives et culturelles (ASC) de la commune de Pikine Ouest. La cérémonie a été effectuée, hier, mardi, dans sa localité.