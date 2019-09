Retraité depuis vendredi passé après 24 ans de carrière professionnelle, Samuel Eto’o fait partie des légendes du football africain et les joueurs les plus titrés du continent.

Cependant le numéro 9 n’a jamais réussi à soulever le Ballon d’or France football. Interrogé par la Rfi à ce sujet et sur le futur ballon d’or, le camerounais affirme que Salah et Sadio Mané ne remporteront pas le ballon d’Or 2019. Pas qu’ils ne le méritent pas, mais qu’ils ne voudront pas l’attribuer à un africain.

«Nous ne sommes pas respectés, c’est un fait. J’espère avoir tort, mais le prochain Ballon d’Or ne sera ni Mané, ni Salah, a déploré la légende camerounaise,, Samuel Eto’o sur RFI et Voxafrica. On ne peut pas m’expliquer que Mané, Salah ou encore Aubameyang, les trois meilleurs buteurs du dernier championnat anglais, ne seront peut-être même pas parmi les 5 premiers. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont très forts, mais cette saison, qui a gagné la Ligue des champions ? C’est Mané et Salah, soutient le Lion indomptable

