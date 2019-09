Tous les deux cadres de l’OGC Nice, Walter Benitez (26 ans) et Malang Sarr (20 ans) sont dans une situation contractuelle délicate. Le gardien argentin voit son bail se terminer en juin prochain alors celui du défenseur central prend fin en 2021.

Invité de France Bleu Azur, Jean-Pierre Rivère affirme que les prolongations des deux joueurs font partie des priorités. « Walter Benitez et Malang Sarr, c’est évident qu’on va avoir une discussion avec eux très rapidement avec le souhait de les prolonger. Je ne sais pas s’il y a eu des discussions auparavant (avec les anciens dirigeants, ndlr) mais je crois que c’était un peu « mou du genou ». On arrive et ça fait partie des priorités » assure le président du Gym.

Le défenseur Sénégalais est âgé de 20 ans. Depuis 2016, il évolue à l’OGC Nice, son seul club depuis le début de sa carrière.

Footmercato