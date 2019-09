Éliminée de la course à la couronne mondiale avec trois revers consécutifs et battue ensuite par l’Allemagne dès son premier match de classement dans le groupe P, l’équipe nationale du Sénégal continue sa quête de victoire et affronte ce lundi la Jordanie.

Le Sénégal n’a pas encore enregistré de victoire dans cette Coupe du Monde Fiba 2019. Après avoir perdu leur premier match de classement devant les Allemands, la quatrième défaite consécutive en Chine, les Lions vont une nouvelle fois jouer pour l’honneur face à la Jordanie, demain (08h-00).

La qualification aux Jeux Olympiques est désormais à oublier. Moustapha Gaye et ses poulains sont devancés par leurs concurrents directs dans le continent africain, puisque le Nigéria, vainqueur de la Chine et auteur de trois succès dans ses matches de classement, a remporté le billet du continent pour les JO. La Tunisie devra passer par les éliminatoires pour se qualifier aux prochains jeux olympiques.

Wiwsport.com