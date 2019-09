Depuis le début du championnat, Watford n’a pas affiché le visage qu’on lui connaît depuis son retour en Premier League. Commençant par un bilan de trois défaites en trois matchs, les Hornets sont actuellement lanterne rouge de la Premier League avec seulement 1 point en quatre journées. Un bilan qui est loin de faire les affaires de Javi Gracia, le coach espagnol.

En effet, le club de Watford a rendu publique l’information selon laquelle, Gracia a été remercié de son poste d’entraîneur avec tout son staff. De plus, le club informe que Quique Sanchez Flores a été choisi en remplacement de son compatriote. Un habitué de la maison, puisque Quique avait fait un passage sur le banc des Hornets de 2015 à 2016.

Dossier à suivre pour connaître la relation du nouveau coach espagnol avec Ismaïla Sarr. Car il faut le dire, le choix des coachs dans les clubs est très déterminant par rapport aux joueurs qu’ils disposent et qu’une possible menace pourrait peser sur Sarr, si toutefois il ne fait pas partie dans les plans du successeur de Gracia.

#watfordfc announces the appointment of Quique Sánchez Flores as the club's new Head Coach.

