Les rideaux sont tombés sur la 12e édition des Jeux Africains qui s’est tenue dans les villes du Maroc. Engagé sur 15 disciplines, le Sénégal a récolté que 22 breloques dont 1 dorée et se colle à la 22e place. Une contre performance puisque la délégation sénégalaise avait tablé sur 40 médailles.

Les 9 disciplines sénégalaises médaillées à Rabat sont : le Judo, le taekwondo, le karaté, le canoë-kayak, l’escrime, le tir sportif, le football masculin, la lutte et l’athlétisme. Par contre, le beach-volley, le volley indoor, le tennis de table, la boxe, la natation et le triathlon n’ont pas vu le podium.

Autant de paramètres à scruter en direction du rendez-vous des prochains jeux africains de 2023 qui se tiendront au Ghana. Au classement final à cette 12e édition des Jeux africains de Rabat, le Sénégal termine au 22e rang avec 22 médailles (1 or , 5 argent et 16 bronze) parmi 54 nations en lice. A titre de comparaison, lors de la précédente campagne en 2015 à Brazzaville où le Sénégal avait obtenu, avec certes une délégation plus étoffée, 35 médailles (7 or, 10 argent et 18 bronze).

Et c’est l’Egypte qui ravit la première place au tableau des médailles avec 273 breloques. Le pays des Pharaons a engrangé 102 médailles en or, 98 en argent et 73 en bronze. Le Nigeria prend la seconde place avec 46 en or, 33 en argent et 48 en bronze pour un total de 127 médailles. L’Afrique du Sud complète le podium avec 87 breloques dont 36 en or, 26 en argent et 25 en bronze. 125 médailles au total pour l’Algérie qui pointe au 4è rang mais avec 33 en or. Le pays hôte apparaît finalement au 5è rang avec 109 breloques (31 en or, 32 en argent et 46 en bronze). Dans l’ordre, on retrouve la Tunisie, le Kenya, Maurice, l’Ethiopie et Madagascar pour compléter le top 10.

Tableau général des médailles du Sénégal Jeux Africains Rabat 2019 : 22 médailles

1 or

Judo : Mbagnick diaye +100kg,

5 Médailles d’Argent

Canoë Oulimata/combé (C2) 500m Oulimata/combé (C2)200m Oulimata ( C1), 200m

Anta Sambou Tir sportif : Ramlahoui

16 Médailles de Bronze

Escrime Équipe

Dame épée ( Saly Sabaly, Aminata Sabaly, Binta Diongue)

Équipe homme Sabre ( Babacar Ngor Keita, Amadou Moustapha Diagne, Babacar Diop Gaye)

Équipe Homme Épée ( Saliou Gaye, Gandon Robert, Bourama Sagnan)

Salimata Sabaly épée

Dame Canoë : Combé Seck C1 500m

Football Équipe homme

Athlétisme MENDY Louis François 110m

Haies Homme Judo SAGNA Monica +78kg

Dames Karaté Beye Fallou

Kumite Individuelle Hommes -60kg CISSE Abdou

SÉNÉGAL Kumité par équipe Dames

Taekwondo KAMA Moustapha -54kg

Hommes SOUMARE Sadikh 74-80kg

Hommes FALL Moustapha 80-87kg

Hommes NDOYE 49-53kg

Dames Lutte Jean Bernard Diatta

