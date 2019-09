Pour les fans et les admirateurs de Sadio Mané qui fustigeaient son absence parmi les trois joueurs finalistes du Meilleur Joueur UEFA de l’année 2019, il y’a quelques semaines, cette nouvelle ne devrait pas leur plaire. La FIFA vient de dévoiler les noms des trois finalistes pour le trophée The BEST 2019, et Sadio Mané est encore absent de ce trio.

Sadio Mané devra encore attendre pour figurer à la table des meilleures joueurs de football de la planète. C’est en tout cas ce que semble montrer les événements. Quelques semaines après avoir été zappé du trophée du Meilleur Joueur de l’UEFA de l’année 2019, l’attaquant de Liverpool a une fois de nouveau été écarté du trio des finalistes du Prix The BEST FIFA 2019.

Comme pour celui de l’UEFA, c’est Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Virgil Van Dijk qui vont se disputaient le prix The BEST de l’année. Alors qu’on considérait que l’attaquant sénégalais des Reds avait plus de chances pour ce trophée, Sadio Mané n’a pas vraiment séduit les entraîneurs et les capitaines qui étaient chargés de sanctionner les performances des joueurs en lice. C’est du moins ce qu’on pourrait croire.

Sinon le bilan du Sénégalais est loin d’envier ceux de ses paires nominés. Et de pertinentes explications devront sortir pour convaincre ses fans et admirateurs sur cette absence. Toutefois, si les prix The BEST et l’UEFA Meilleur Joueur de l’année lui auront échappés, le Ballon africain reste le seul trophée qui semble s’approcher le plus du lutin sénégalais.

Who will be #TheBest? We now know the finalists 👇 — FIFA.com (@FIFAcom) September 2, 2019

