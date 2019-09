C’est officiel, alors qu’il devait signer au RSC Anderlecht dans les heures à venir, Mbaye Diagne, l’attaquant tant attendu, débarque au FC Bruges.

Le club Brugges vient d’annoncer l’arrivée de Mbaye Diagne. Le meilleur buteur de D1 turque (30 buts) avec Galatasaray est donc prêté pour une saison avec option d’achat. Pourtant un accord de principe sur base d’un prêt payant avec option d’achat était sur la table ces dernières heures.

Mbaye Diagne est venu pour renforcer le club de Krépin Diatta, d’amadou Sagna, ect. Qualifié pour la Ligue des champions, le club de Venise du Nord s’est immiscé dans le dossier. Une opportunité pour l’attaquant sénégalais qui va jouer cette compétition cette saison avec le club belge. Un championnat qu’il connait déjà.

Mbaye Diagne a déjà évolué en Jupiler Pro League pour le compte du Lierse (2014) et de Westerlo (2015), appartenait à l’époque à la Juventus. La saison dernière, il avait tout de même participé à 36 rencontres toutes compétitions confondues. Et son bilan chiffré est exceptionnel : il a inscrit 31 buts et délivré quatre passes décisives.

Mbaye Diagne a été aussi sélectionné à neuf reprises par Aliou Cissé en équipe nationale du Sénégal. Âgé de 27 ans, il fait partie du groupe qui s’est hissé en finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations 2019 en Egypte.

🇸🇳 Daarnaast kwamen Club en @GalatasaraySK tot een huurovereenkomst voor Mbaye Diagne. De Senegalees wordt gehuurd met aankoopoptie! #BienvenueMbaye pic.twitter.com/IldZoBK2H9 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 2, 2019

