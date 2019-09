De retour en Autriche à Hartberg après une saison compliquée à Lustenau tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du rectangle vert, Jodel Dossou est revenu sur ses années glorieuses lorsqu’il évoluait sous les couleurs de Salzsbourg au côté de Sadio Mané. L’international béninois a confié dans une interview avec lemagafrik que la star de Liverpool a été une personne très importante dans sa vie.

Poison pour la défense béninoise lors du quart de finale de la CAN 2019 entre les Ecureuils et les Lions de la Teranga du Sénégal, Sadio Mané garde tout de même une bonne relation avec quelques internationaux béninois. C’est le cas de Désiré Sègbè Azankpo et de Jodel Dossou, qui ont tous deux, côtoyé le vice champion d’Afrique. Désiré Sègbè Azankpo et Sadio Mané se sont connus à Génération Football de Dakar. L’attaquant béninois qui débarquait au Sénégal n’avait personne. Il fait la connaissance de Sadio Mané au centre et le Lion l’aidait à comprendre le Wolof. Tous les deux recrutés par le FC Metz le même jour, Sègbè Azankpo a tout partagé avec Mané au club français.

En 2012, lorsque le FC Metz est relégué en 2è division, Sadio Mané est transféré au Red Bull Salzsbourg, un club autrichien où évoluait le béninois Jodel Dossou. Le milieu offensif des Ecureuils a été un concurrent direct de Sadio Mané au même poste dans le club autrichien. Très connu pour ses dribbles dévastateurs et son explosivité, Dossou s’est rapidement rapproché de Sadio dont le style est similaire. Aujourd’hui de retour en Autriche à Hartberg, le béninois parle de Mané avec fierté.

« On parle souvent au téléphone, on écrit presque tous les jours. Sadio Mané est devenu une personne très importante dans ma vie. Malheureusement, je n’ai suivi sa victoire en Ligue des Champions contre Tottenham à la télévision. Parce que ma fille Maelys est tombée malade très rapidement. (…) Mon père est décédé subitement l’année dernière. Ce fut une période très difficile pour ma mère, mes trois sœurs et moi-même. Je fais de mon mieux pour aider même si je ne vis pas à la maison. Je suis sûr que maintenant Hartberg devient ma famille sportive», a-t-il confié à la presse autrichienne.

Si Jodel Dossou continue toujours de se chercher entre les différents clubs autrichiens, Sadio Mané, lui est déjà casé puisqu’il fait les beaux jours de Liverpool en Angleterre.

wiwsport.com