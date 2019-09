Le CES Tours Basket (NF2) a officialisé l’arrivée de Lolly Ndiaye pour la saison 2019-2020.

Le CES Tours est heureux d’annoncer l’arrivée de Lolly Ndiaye 1m92, sénégalaise, 24 ans, et clôt ainsi son recrutement. Un vrai poste 5 qui évoluait l’an passé au Limoges ABC Champion de France NF2 2018/2019 et préselectionnée dans les 16 pour l’AfroBasket 2019, Lolly va fortement densifier la raquette des “Red Girls”, avec ses qualités physiques et sa volonté de vaincre.

Formée à l’ASFO Dakar, son club formateur depuis l’âge de 16 ans, Lolly veut encore progresser avec la ferme intention de s’imposer dans la division et d’aider le club à relever son challenge. Une “très bonne pioche” pour le CEST.

Wiwsport.com – Basketsenegal