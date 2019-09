La 18e édition de la coupe du monde de basketball a battu un record sur la participation des joueurs en NBA. Le chiffre a augmenté cette année. Toutefois, avec l’absence de Gorgui Sy Dieng, le Sénégal ne fait pas partie de cette liste de sélection qui ont la cote.

En effet, l’édition de cette année est celle qui compte le plus de joueurs NBA engagés dans les différentes équipes nationales depuis la toute première en 1950. Ils sont 54 à évoluer en NBA, de 17 pays différents, à représenter les 32 équipes participantes de cette compétition qui se déroule pour la première fois en Chine. En comparaison, ils étaient 45 en Espagne il y a cinq ans.

Le tournoi regroupe également le nombre record de 103 joueurs étant soit actifs actuellement, soit récemment draftés ou soit ayant de l’expérience dans la ligue nord-américaine, contre 92 en 2014. Le meilleur d’entre eux est probablement le MVP de la saison passée Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), ce qui ne fait que souligner la qualité du niveau de cette Coupe du Monde, faisant par la même occasion de la Grèce un candidat au titre.

L’Australie (adversaire du Sénégal) compte quatre joueurs évoluant actuellement en NBA : Aron Baynes, Joe Ingles, Matthew Dellavedova et Patty Mills. De plus, deux des Boomers présents en Chine ont joué en NBA la saison dernière : Andrew Bogut (Golden State Warriors) et Mitch Creek (Brooklyn Nets).

L’Espagne a toujours eu un nombre significatif de joueurs estampillés NBA dans son équipe nationale. Cet été ne fait pas exception avec Marc Gasol, Ricky Rubio et les frères Willy et Juancho Hernangomez. Elle a aussi Rudy Fernandez et Victor Claver, passés par la NBA. La liste des talents internationaux présents en Chine ne s’arrêtent pas là. Notons encore les participations de plusieurs d’entre eux avec l’Allemagne, le Brésil, le Canada, la Grèce, l’Italie, le Japon, la Lituanie, le Nigeria et la Turquie, tout comme avec le Monténégro, le Porto Rico et la République tchèque.

Le Sénégal fait partie des 16 équipes (Chine, Pologne, Venezuela, Pologne, Cote d’Ivoire, Argentine, Corée , Russie, Iran , Tunisie, Angola, Philippines, Nouvelle-Zelande, République Dominicaine et la Jordanie]qui ne comptent pas de joueurs en NBA dans son effectif. En l’absence de Gorgui Sy Dieng et Tacko Fall, elle est la seule équipe à ne pas compter de joueur évoluant dans la meilleure ligue dans le groupe H. Ses prochains adversaires, l’Australie comptent 4 et le Canada 3.

