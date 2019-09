Le capitaine des Reds, Jordan Henderson, a tout comme son entraîneur assuré que malgré la réaction explosive de Sadio Mané à sa sortie, il n’y avait pas de problème entre le sénégalais et Salah et que tout a été résolu dans le vestiaire.

Hier, Mané avait perdu son sang-froid et était fou furieux contre Salah après que l’Égyptien ait choisi de l’ignorer plusieurs fois et de viser les buts. L’attaquant sénégalais, remplacé à la 85ème minute par Divock Origi, était envahi par une colère noire lorsqu’il rejoignait le banc.

Selon le doyen de l’équipe coaché par Jurgen Kloop, malgré avoir manifesté son mécontentement lors de son remplacement, Sadio Mane était de bonne humeur dans le vestiaire après la victoire 3-0 sur Burnley, et que l’ailier sénégalais semblait avoir très vite oublié cet incident.

« Sadio va bien, c’est un grand garçon » , a affirmé le capitaine des Merseysiders.« C’est juste qu’il y a une très grande émulation entre nous. Je pense que c’est important. Nous voulons tous faire mieux, nous voulons tous nous améliorer, mais nous sommes vraiment proches les uns des autres et je pense que nous pouvons nous en sortir. A dire vrai, je ne suis pas sûr de ce qui a causé ça. Je ne comprenais pas vraiment au début, mais quand il est entré dans le vestiaire, il riait et plaisantait comme si de rien n’était. Sadio a été une nouvelle fois très performant. Lui et Bobby (Firmino) étaient intenables sur ce match », a révélé Henderson hier, en conférence de presse d’après-match.

Mais d’après Goal, Mané a peut-être rigolé dans l’intimité du vestiaire, mais à sa sortie, il semblait encore accuser le coup. Avec des écouteurs figés dans ses oreilles, il est passé devant les journalistes sans dire un mot. Une attitude qui a donné du grain à moudre aux tabloïds britanniques.

Wiwsport.com