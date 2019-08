Liverpool est allé s’imposer sur la pelouse de Burnley sans grand problème sur le score de trois buts à zéro, avec un but de Sadio Mané. Mais cette victoire a été entachée par la colère de Mané sur son coéquipier égyptien, qui avait refusé de lui faire la passe sur une action de but.

Les caméras anglaises ont découvert une nouvelle facette de Sadio Mané cet après-midi. Buteur pour la deuxième fois cette saison, en inscrivant le second but des Reds après l’ouverture du score de Wood (contre son camp), Sadio Mané avait la possibilité d’inscrire un doublé à cinq minutes de la fin du match si Salah ne s’était pas montré un peu plus individualiste.

Sur une action où Mané était mieux placé (voir ci-dessous) pour envoyer le cuir au fond des filets, Salah a décidé de se la jouer solo et manquer l’occasion.

🎥😡Voici l’action qui a rendu fou Sadio Mané Salah voit Mané tout seul devant le but et refuse de lui passer le ballon ‼️#wiwsport pic.twitter.com/vNVSU4kxFX — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) August 31, 2019

Devenu une certitude pour les téléspectateurs habitués à suivre les matchs de Liverpool, Mohamed Salah ne s’épanouit pas à faire des passes décisives à Sadio Mané quand l’attaquant sénégalais est mieux placé dans la surface adverse. La saison dernière seulement, les supporters Reds avaient même fini par tenir des critiques acerbes à l’égard du Pharaon sur son comportement individualiste.

