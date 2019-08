Idrissa Gana Guèye est arrivé cet été au Paris Saint-Germain comme la recrue de Thomas Tuchel, qui a tout fait pour le faire signer à Paris. Toutefois, cette confiance du coach allemand n’offre pas toutes les garanties au milieu des Lions pour une place acquise dans le onze du champion de France en titre.

Gana Guèye est un vrai tôlier au milieu de terrain depuis maintenant des saisons. Ce n’est plus un secret. Mais malgré le fait qu’il soit pisté et préféré par Thomas Tuchel pour rejoindre le club de la Capitale, le milieu des Lions vient s’ajouter à un effectif des champions de France en titre, où il y beaucoup de talent et de concurrence dans le secteur médian du terrain.

Avec déjà des joueurs comme Marco Verratti, Leandro Paredes, Pablo Sarabia, Julian Draxler et Marquinhos qui est le plus souvent utilisé dans le rôle de sentinelle, Idrissa Gana Guèye, bien qu’il soit d’un apport indispensable à ses équipes, a de sérieux clients en face. Bien que, à l’unanimité, les discours semblent converger vers celui de Tuchel, c’est à dire que le profil du Sénégalais manquait à l’effectif parisien, Gana aura fort à faire pour s’imposer dans cet entrejeu. Le milieu des Lions devra être constant et en même temps créatif pour devenir cet élément indéboulonnable de l’effectif du PSG.

Et actuellement au PSG, avec un éventuel départ de Neymar qui est en train de s’acter, Ivan Rakitic devrait quitter Barcelone pour rejoindre Paris. Inclus dans l’opération Neymar selon les médias européens, le Croate viendrait s’ajouter à la rude concurrence au milieu de terrain. Et cette arrivée longtemps voulu par Tuchel aussi, pourrait chambouler les plans de jeu du technicien allemand. Dès lors, l’expérience et le calibre de Rakitic, pourrait compromettre les chances de l’ancien milieu d’Everton à gagner la titularité dans le groupe francilien. Connu comme un joueur habile et d’une technique au-dessus de la moyenne, Rakitic est un joueur qui offrirait au coach allemand plusieurs option en même temps. Il est capable de jouer dans les trois postes du milieu de terrain et n’hésite pas à aller au charbon quand il faut. Les suiveurs du FC Barcelone ne diront pas le contraire. En plus d’être présent dans les transitions offensives, Rakitic est aussi un bon tireur de coup de pieds arrêtés, d’ailleurs il est le tireur désigné du Barça.

Mais au regard de la prestation que le Lion a livré lors de sa première apparition sous ses nouvelles couleurs, dimanche dernier face à Toulouse, et sa réputation de faiseur de ménage dans le championnat le plus huppé au monde, Gana Guèye va forcer Tuchel à cogiter sur des dispositions qui l’intégrerons dans l’entrejeu. Et pourquoi pas un trio Gana-Verratti-Rakitic ?

wiwsport.com