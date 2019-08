Lors des 12eme jeux Africains qui ont eu lieu au Maroc ce mois d’août, l’équipe nationale s’est qualifiée pour 7 finales (2 de Jeanne BOUTBIEN, une de Steven AIMABLE et 4 en Relais). 4 records nationaux ont été battus.

Abdoul Khadre Mbaye NIANE, Steven AIMABLE, Adama NIANE et Adama Thiaw NDIR ont réalisé un NOUVEAU RECORD du Relais Messieurs 4×100 m Nage libre en bassin de 50m avec un temps de 3’29.30 Steven AIMABLE, Adama Thiaw NDIR, Adama NIANE, et Abdoul Khadre Mbaye NIANE ont réalisé un NOUVEAU RECORD du Relais Messieurs 4×100 m 4 Nages en bassin de 50m avec un temps de 3’57.50



Sophia Catherine DIAGNE, Abdoul Khadre Mbaye NIANE Adama NIANE, Adama Thiaw NDIR, Steven AIMABLE et Jeanne BOUTBIEN ont pulvérisé par deux fois en série et en finale (plus de 14 secondes !) le RECORD du Relais Mixte 4×100 m 4 Nages en bassin de 50m avec un temps de 4’10.17,



Abdoul Khadre Mbaye NIANE, Adama NIANE, Sophia Catherine DIAGNE et Jeanne BOUTBIEN ont établi le NOUVEAU RECORD du Relais Mixte 4×100 m Nage libre en bassin de 50m avec un temps de 3’43.89

Au pied du podium, les 2 Relais mixtes se sont classés par 2 fois quatrième. Bravo à toute l’équipe !

Source: Fédération sénégalaise de Natation et Sauvetage