Le miracle n’a pas eu lieu hier lundi face au Kenya (0 sets à 3) et les Lionnes du Volley-ball sont éliminées de la course aux demi-finales. Elles vont essayer de se consoler avec les matches de classement qui démarrent ce mercredi.

Kenya et Cameroun passent en demi-finales, le Sénégal à la trappe. La poule B constituée à trois équipes a rendu son verdict logique. Le Sénégal appelé donc à se consoler avec les matches de classement pour les 5e, 6e et 7e places qui débutent demain mercredi.

A vrai dire ces 12e jeux Africains de Rabat n’ont pas été tendres pour la tanière. D’abord de par ce tirage difficile avec le champion d’Afrique camerounais et son dauphin kenyan logés dans la même poule B que les Lionnes. Et surtout la défection de Bintou Diagne pour des raisons professionnelles et les absences pour maladie de Marième Diagne et Siga Tine.

Record