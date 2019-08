Avant leur départ, hier, pour le Maroc où se tiennent les Jeux africains, les lutteurs olympiques ont reçu la visite du président Alioune Sarr, venu « encourager et rappeler la mission ».

Les Lionnes et ls Lions, en regroupement fermé au Stade Léopold Senghor, ont quitté Dakar hier, pour le Maroc où ils seront en lice du 28 au 30 août 2019. Mais, juste avant leur départ, Dr Alioune Sarr est venu les motiver davantage.

« Je suis venu encourager, rappeler la mission. On attend beaucoup de la lutte. Je ne souhaite point revivre la grosse déception de Tunis, lors des Championnats d’Afrique, d’où on n’est rentré qu’avec une seule médaille d’Or. Que Dieu vous donne la santé. Mais surtout la lucidité. Battez-vous. Gagnez dignement. Que les espoirs ne soient pas déçus ! Qu’à votre retour, vous soyez tous médaillés ! Je veux voir toutes les couleurs de médaille, sauf le bronze (rires). Je connais celles et ceux qui sont là. C’est à votre portée. Il faut y croire comme vous avez toujours su le faire. Il faut se battre. Mais il ne faut surtout jamais démissionner. Je connais vos capacités. Je connais votre technicité. La hargne dont vous avez fait preuve jusqu’à ce que toute l’Afrique vous craigne, de grâce, continuez-la. Bon voyage et bonne chance. Et revenez-nous tous médaillés par la grâce de Dieu« , a formulé le président du CNG, Dr Alioune Sarr aux lutteurs olympiques sénégalais.

Après ces propos du Président du CNG, le Directeur administratif du CNG, Ndiamé Diop, Safiétou Diédhiou (au nom des Filles), Jean Bernard Diatta (au nom des garçons) et Eveline Diatta (coach) ont pris tour à tour la parole pour s’exprimer.

