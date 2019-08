A l’issu de la sixième journée, le Maroc est passé à la troisième place du classement général de la 12eme édition des Jeux Africains qui se déroule à Rabat, d’après Africatopsport.

Le Maroc, pays hôte de la compétition a réussi à grimper le podium suite à la 6eme journée. Avec 40 médailles, il occupe actuellement la 3eme place du classement général derrière l’Egypte et l’Afrique du Sud. L’Egypte occupe la première place depuis le début de la compétition.

Egypte : 77 médailles (25 or, 33 argent et 19 bronze) Afrique du Sud : 50 médailles (23 or, 15 argent et 12 bronze) Maroc : 40 médailles : (13 or, 11 argent et 16 bronze).

Pour le Sénégal, les représentants peuvent encore améliorer une moisson de médailles jusqu’ici l’apanage du judo (1 or et 1 bronze) et du taekwondo (4 bronzes).

Wiwsport.com