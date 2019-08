Battues par les camerounaises, les championne d’Afrique par 3 sets à 0 jeudi, lors de la première journée de la poule B, les coéquipières de Aita Gaye ont encore chuté cet après-midi devant le Kenya. Une défaite qui est synonyme d’élimination.

Battues par 3 sets à 0 ( 1st set: 25-11 2nd set: 25-15 3rd set:25-12) , les filles d’Amadou Sene quittent ainsi la compétition avec 0 pts enregistré.

2019 All Africa games- Women Volleyball

Match 7: Kenya 🇰🇪 v Senegal 🇸🇳 3-0

1st set: 25-11

2nd set: 25-15

3rd set:25-12

Kenya lead Pool A and qualify to semifinal, Senegal confirmed third of the pool to play for 5-7 positions pic.twitter.com/0SUKHvL1fn

— CAVB (@CAVBPress) August 26, 2019