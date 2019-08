Futurs adversaires du Sénégal en Chine, les basketteurs australiens ont fait tomber l’équipe des Etats-Unis, en mode NBA, samedi dans le cadre d’un match préparatif. Cette performance a valu à cette belle équipe d’être élue championne du week-end, ce lundi par le journal L’équipe.

Avec une équipe composée de joueurs NBA, les Etats-Unis n’avaient plus perdu une rencontre depuis le Mondial 2006 et un revers face à la Grèce en demi-finale. Cette longue série a pris fin samedi à Melbourne, dans un match de préparation à la prochaine Coupe du monde (du 31 août au 15 septembre en Chine). Ce sont les Australiens qui se sont chargés de battre Team USA (98-94).

Face aux Australiens, les Américains avaient notamment subi la loi de Patty Mills, auteur de 30 points. Le meneur de jeu n’est autre qu’un des joueurs de Popovitch à San Antonio. Il avait été épaulé par l’intérieur des Golden State Warriors Andrew Bogut auteur de 16 points, et l’ailier des Jazz Joe Ingles (15 points).

Cette performance leur a valu de remporter ce lundi le vote du champion du week-end du journal L’équipe et assez nettement, avec 44% des suffrages. Cette belle équipe d’Australie, déjà 13 fois vainqueur du championnat d’Océanie, a remporté le championnat d’Asie de 2017. Un sacré client qui vient relever le niveau du groupe H, qui compte en son sein le Sénégal, la Lituanie et le Canada.

A quelques jours de son match face au Sénégal, l’Australie respire la forme et affiche un bilan de préparation effrayant pour ses adversaires. Pas de quoi rassurer Moustapha Gaye et ses hommes avant leur deuxième match de poule. Néanmoins l’Australie ne présente pas un palmarès reluisant en Coupe du monde avec deux places de 5e décrochés en 1982 au mondial Colombien et en 1994 au Canada, renseigne Dakaractu. Rappelons que, la rencontre Sénégal-Australie est prévue le 3 septembre à 7 heures 30 minutes, soit la 2e sortie des lions.

Wiwsport.com