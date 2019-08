Le basketteur Sénégalais évoluant en Nba, Gorgui Sy Dieng était dans les travées du Dakar Arena de Diamniadio ce dimanche, lors de la finale perdue face aux Nigérianes.

Le Sénégal a perdu ce dimanche 18 août 2019 sa deuxième finale d’affilé de l’Afro-basket devant l’équipe du Nigeria. Voulant soutenir les lionnes, et les encourager à persévérer dans la reconquête du titre continental, Gorgui Sy Dieng était parmi les milliers de sénégalais présents au Dakar Arena où il s’est d’ailleurs entretenu avec nos confrères de Basket221.

« Les Lionnes n’ont pas démérité… »

« Elles ont fait tout ce qu’elles devaient faire, mais le Nigéria est une grande équipe. Aujourd’hui elles sont fortes, et peut être la prochaine fois, elles seront beaucoup plus fortes » a déclaré le pivot de l’équipe nationale du Sénégal qui évolue en Nba. En outre, Gorgui Sy Dieng a tenu à conseiller aux Lionnes de se remettre au travail car, il estime qu’ « elles sont tombées les armes à la main ».

Ce qui n’a pas marché

Gorgui Sy Dieng est également revenu sur ce qu’il considère comme étant à l’origine de cette déconvenue de l’équipe nationale féminine de basket. Il a expliqué ce qui n’a pas marché pour les joueuses Sénégalaises. « Les nombres pertes de balles nous ont causé beaucoup de problèmes, même si les filles se sont battu par la suite pour revenir dans le match et réduire l’écart ». La demi-finale contre le Mozambique avait été bien négociée, mais aujourd’hui les mêmes lacunes ont réapparues au cours de la finale. Mais le Nigéria est différent du Mozambique car elles sont beaucoup plus fortes physiquement » a analysé l’international Sénégalais.

Le public était au rendez-vous

Le public a répondu présent lors des matchs du Sénégal disputés dans cette coupe d’Afrique, particulièrement la finale. C’est ce qui fait dire d’ailleurs au pivot de Timberwolves du Minnesota que « le Sénégal est un pays de sport. A chaque occasion surtout lorsqu’il s’agit de défendre les couleurs nationales, « le peuple s’unit autour de l’équipe nationale pour la pousser au sommet et oublier tout ce qui divise. »

Dakar Arena oui…mais ne pas délaisser Marius Ndiaye !

Parlant de cette infrastructure sportive multi fonctionnelle qu’est Dakar Arena, Gorgui Sy Dieng s’est félicité de la réalisation de ce complexe olympique de dernière génération. « C’est une bonne chose » a-t-il dit. Et ne serait-ce que par rapport à nos adversaires, il pense qu’on pourra bien nous enorgueillir, encore que nous devons l’entretenir. Toutefois, « demandons au président de la République de réhabiliter le stadium Marius Ndiaye parce qu’on ne doit pas du tout oublier que tout a commencé là-bas. »

L’engagement patriotique en bandoulière

Dans un élan de patriotisme et de fierté nationale, l’international du basket n’a pas manqué aussi de réaffirmer son engagement pour son pays. « C’est le Sénégal qui nous intéresse. Et pour toutes les disciplines sportives, nous supportons notre pays » a précisé Gorgui Sy Dieng. Pour ce qui me concerne, « Je ne peux pas aller au front et faire la guerre pour le compte de mon pays, ni enseigner dans les écoles, encore moins cultiver dans les champs. Tout ce que je sais faire, c’est le basket et je le ferai toujours pour mon pays. »

Basket221