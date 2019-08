Le Sénégal, le Mozambique, le Mali et le Nigéria forment le carré d’as de l’Afrobasket 2019. Ces quatre équipes se sont affrontés lors de l’édition précédente au Mali. Sénégal vs Mozambique, Mali vs Nigéria étaient les affiches des demi-finale de l’Afrobasket 2017.

Du déjà vu! Les demi-finales de cette édition seront l’occasion pour certaines équipes de prendre leur revanche et pour d’autres de confirmer leur suprématie. Lors de l’édition 2017 qui s’est jouée au Mali. Le Mozambique avait éliminé l’Angola et le Sénégal en avait fait de même face au Cameroun. Les deux équipes, Sénégal et Mozambique, s’étaient retrouvées en demi-finale. Un duel remporté par les lionnes avec 20 points d’écart (72-52). Le Sénégal termine vice-champion d’Afrique, s’inclinant devant le Nigéria (65-48).

Ce vendredi à 19 heures, les lionnes et les léopards se retrouvent pour une bataille qui promet. Les deux équipes ont fait un parcours sans faute jusqu’ici avec des victoires sur la Côte d’Ivoire, l’Egypte et l’Angola. Quant au Mozambique, ils ont battu le Kenya, le Cap vert et l’Egypte. Elles sont sorties premières de leurs poules et ont donc le même temps de récupération.

L’autre affiche prévue à 16 heures 30 minutes oppose le Nigéria au Mali. Ce sera l’occasion rêvée pour le Mali de prendre sa revanche sur le Nigeria. Les D’Tigers avaient barré la route aux maliennes pour la finale de l’année dernière ( 48-47). Une défaite amère pour le Mali qui s’est incliné à domicile, ratant au passage une qualification en coupe du monde. Les maliennes ont terminé troisième du classement. Les retrouvailles demain seront tout autre. Les deux adversaires sont sorties premiers de leurs poules et ont sortis la Côte d’Ivoire et la RDC de cette compétition.

