Les matchs de qualification pour les quarts de finale de l’Afrobasket féminin se sont joués aujourd’hui. Quatre équipes se sont qualifiées à la prochaine étape qui se joue ce jeudi 15 août au Dakar Arena.

La première affiche oppose le Nigéria à la RD Congo. Le champion en titre, l’équipe la plus prolifique de cette phase de groupes avec 181 points marqués va essayer de confirmer son statut de favori devant les congolaises qui promettent de jouer avec le cœur pour venir à bout des D’Tigers. La rencontre est prévue à 11 heures 30.

La deuxième rencontre de la journée mettra aux prises le Mozambique à l’Egypte, 14 heures. Ce dernier a validé sa qualification aujourd’hui en renversant le Cameroun (68-63). L’arrière Soraya Degheidi et la meneuse Meral Abdelgawad ont porté leur équipe en inscrivant respectivement 23 et 20 points.

Le derby ouest africain est prévu à 16 heures 30. Il oppose le Mali à la Côte d’Ivoire. Les ivoiriennes se sont imposées devant la Tunisie (74-50). Une défaite qui s’explique par le manque d’expérience a expliqué l’entraîneur en conférence de presse. En effet, la Tunisie a perdu tous ses matchs depuis le début de la compétition. Avec 27 points, 6 rebonds et 3 passes décisives, Djefarina Diawara compte faire plus devant le Mali et décrocher ce ticket pour le carré d’as.

L’Angola est le prochain adversaire du Sénégal. Ce quart de finale, qui sera la 23e top 8 pour le Sénégal aura lieu à 19 heures. C’est d’ailleurs le dernier ticket du carré d’as, à décrocher. Les coéquipières de Italee Lucas vont se jauger aux lionnes. Une rencontre très attendue par le public qui veut voir le Sénégal dompter les panthères noires et confirmer leur ambition de décrocher le titre à domicile.

