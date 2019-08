Ndeye Sene a réalisé la plus bonne performance des lionnes face à l’Egypte. La « gongo » de l’équipe, un surnom que lui a donné le coach Cheikh Sarr a largement participé à la qualification des lionnes.

17 points, 2 rebonds, une trois passes décisives et un contre en 19 minutes 10 secondes, Ndeye Séne a malmené la défense égyptienne. Pour la meneuse ou l’arrière des lionnes ( elle est polyvalente), c’était un dur labeur qu’elle a réussi à gérer grâce au collectif. L’équipe a délivré 24 passes décisives ce mardi. Une bonne note si on la compare à celle de la rencontre face à la Côte d’Ivoire à où elles ont réussi 18 passes.

« Je joue match par match. Je n’anticipe pas sur un match ou me mettre à les comparer. J’étais attendue dans cette compétition, et cela sur tous les matchs. Donc je remercie le bon Dieu de m’avoir aidé à faire cette performance. Je remercie mes coéquipières qui ont joué pour moi, je me suis sentie bien dans le match. »

Pour cette deuxième sortie des lionnes, l’entrée et le transport était payants. N’empêche, les supporters sont venus soutenir les lionnes. Un facteur déterminant sur sa performance explique le pensionnaire de DUC.

« Ma motivation, je le trouve dans le public. Ils sont ma source de motivation. Les voir ici nous soutenir me donne la force de me battre. »

Championne d’Afrique en 2009 et 2015, la joueuse de 31 ans veut continuer le reste de la compétition sereinement. Elle compte l’aborder comme une lionne prête à rugir. « Pour le reste de la compétition, nous allons nous battre. « Dem ba diekh rek », je crois qu’il ne reste que cela, se donner à fond et gagner les matchs. »

Absente lors de la coupe du monde, Ndeye Sene a séduit le public par sa vivacité dans le jeu, son adresse mais aussi sa taille et sa vitesse qui déloge tout système défensif.

