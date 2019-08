Après deux jours de pause, les lionnes vont retrouver la compétion pour le compte de la 3e journée qui marque la fin de la phase des poules. Elles affrontent l’Egypte à 19 heures. L’enjeu du match est une place pour les quarts de finale.

C’est le moment pour le Sénégal de montrer ses ambitions pour l’Afrobasket 2019. Même si l’on sait que l’objectif de l’équipe est de remporter la coupe à domicile, il faudra passer à l’action. Exemptées lors de la deuxième journée, les lionnes qui dirigent la poule A devant la Côte d’Ivoire et l’Egypte sont favorites dans cette rencontre. Les égyptiennes n’ont toujours pas connu de succès depuis le début de la compétition. Elles ont perdu devant les éléphantes (67-71) et devront battre le Sénégal pour se remettre dans la course.

Une équation difficile à résoudre pour la bande de Soraya Degheidy. L’adversaire du jour a des arguments pour battre. En plus de l’avantage de jouer à domicile, les lionnes les ont largement battu lors du tournoi de Dakar (préparation de l’Afrobasket) 1OO – 58. C’était d’ailleurs leur dernier match de préparation qui s’est joué à Dakar Arena.

La rencontre est prévue à 19 heures, rappelons que la CIV est exemptée pour cette journée.

La 3e journée va démarrer avec le match Cap Vert vs Mozambique qui démarre à 11 heures 30 minutes. Logées dans le groupe D, les deux équipes se jaugent pour la première place de la poule. L’équipe exemptée du jour, le Kenya a perdu face aux adversaires du jour. Le Mozambique l’a battu en premier 55-39 et le Cap vert 64-57.

A 14 heures, la RDC affrontent le Mali pour le compte du groupe C où l’Angola est exempté. Le Mali qui a défait les palancas negras lors de la première journée (71-63) est en bonne position pour conforter sa place de leader devant les coéquipières de Italee Lucas qui se sont relancés après leur victoire face à la RDC (69-49).

Et à 16 heures, c’est le choc de cette 3e journée avec le Cameroun et le Nigéria qui vont se disputer la tête de la poule B. La Tunisie avec deux défaites concédées pourrait être éliminé à l’issue de ce match. Elle a perdu tour à tour face au Nigéria (26-75) et le Cameroun (53-95).

Contrairement à la première journée, le transport et la billetterie sont payants aujourd’hui. Les bus seront disponibles à 15 heures sur tous les points de départ indiqués par la FSBB et la vente de billet se fait sur place à Dakar Arena.

wiwsport.com