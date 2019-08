Quatre tickets pour les quarts de finale de l’Afrobasket 2019 seront distribués ce mardi. Après le Mozambique, c’est le Mali qui s’est qualifié en confortant sa position de leader du groupe C.

Deux victoires en autant de sorties, c’est le bilan des aigles du Mali qui décroche leur ticket pour les quarts de finale de l’Afrobasket 2019. Le Mali se qualifie directement après avoir battu ce mardi la République démocratique du Congo ( 82-56).

Menées au score à la fin du premier quart temps (13-16), les maliennes vont remettre les pendules à l’heure dés l’entame du deuxième round qu’elles vont remporter avec 10 points d’écart (25-35). Le 3e quart temps sera plus périlleux pour les congolaises qui vont encaisser 30 points et ne pourront en inscrire que 13. Avec un bon collectif où presque toutes les joueuses ont délivré une passe décisive et ont toutes marqué, le Mali tient bon au dernier round. La RDC a marqué 18 points contre 17 pour le Mali.

Touty Gandega s’est encore illustrée en étant la meilleure marqueuse de cette partie avec 19 points, 2 rebonds et 3 passes décisives. Une performance réalisée en 25 minutes 52 secondes. Elle est suivie par Goundo Diallo qui a joué 16 minutes et 8 secondes. Elle totalise 13 points, 2 rebonds et 3 passes décisives. Marléne Ngobeleza est la seule joueuse congolaise à inscrire plus de points. A son actif, 12 points, 2 rebonds et une passe décisive.

Dans cette poule C, la RDC va disputer les huitièmes de finale, soit une place au quart, face au Cap Vert. Et l’Angola sera opposé au Kenya.

