Le Nigéria tient à son titre ! Il l’a démontré de fort belle manière ce mardi face au Cameroun. Le champion en titre lui a infligé une lourde défaite (106-39). A la tête du groupe B, les Super Eagles sont qualifiés en quart de finale.

On s’attendait à un duel entre le Cameroun et le Nigeria. Rien de tel ! Le remake des demies finales de l’Afrobasket 2015 (remportée par les camerounaises 71-70) s’est soldé par une large victoire des nigérianes qui ont dominé toute la partie.

Avec un 14-0 dés les 5 premières minutes, le Nigeria commençait à démontrer toute sa puissance devant le Cameroun. Il termine le premier quart temps sur un score de 21-7. Un écart que les coéquipières de Amina Ndjonkou (16 points, 8 rebonds et une passe décisive) ne vont pas réussir à rattraper. Elles vont perdre tour à tour les prochains rounds : 2Q 23-49 et 3Q 43-72 . Le dernier quart temps sera plus fatidique pour le Cameroun qui ne réussit à marquer que 6 points encaissant au passage 34 points.

Une douche froide pour le Cameroun qui a le sentiment d’être ridiculisé ce soir. Un aveu fait lors de la conférence de presse. Toutefois, l’équipe promet de se remettre en question pour montrer un autre visage lors des prochaines échéances. La CIV va disputer les huitièmes de finale face à la 3e équipe de la poule A.

Quant au champion en titre, qui vient d’être la première équipe de cette édition à atteindre et dépasser la barre des 100 points, cette victoire est juste une étape dans leur processus de conserver le titre en terre sénégalaise. Toutes les joueuses nigérianes ont joué et marqué. Cinq ont dépassé la barre des 10 points et quatre joueuses ont marqué 14 points.

Rappelons que lors de son premier match, le Nigéria avait disposé de la Tunisie (75-26). Cette dernière a aussi perdu face au Cameroun (95-53)

wiwsport.com