La liste des 12 maliennes qui vont disputer l’Afrobasket est connue. L’équipe s’est entraînée ce matin au stadium Marius Ndiaye.

Le Mali retourne sur la terre de son premier sacre continental, c’était il y a 12 ans à Dakar. Pour l’occasion, le coach français Sylvain Lautié a livré une liste de 12 joueuses qui défendront les couleurs du Mali. Sur les 12 joueuses présentes en 2017 à domicile, il ne reste que cinq anciennes, à savoir Nassira Traoré, Touti Gandega, Aissata B Maïga et la capitaine Meiya Tirera et Mariam Coulibaly (génération FIBAU19 2015).

On retrouve un groupe très rajeuni avec l’arrivée de joueuses passées par différentes générations des équipes nationales de jeunes du Mali. Il s’agit des joueuses comme Djénéba Ndiaye, MVP Fiba U16 2013 et U18 2015 qui a déjà participé à une coupe d’Afrique en 2015 avec l’équipe nationale et Kadidja Maiga toutes les deux joueuses sont issues de la génération FIBAU19 2015, Adama Coulibaly, Assetou Diakité et Rokia Doumbia (génération FIBAU19 2017). On constate une montée en puissance des joueuses issues des des équipes nationales de jeunes, soit 6 joueuses sur les 12 présents.

Toutes ses jeunes joueuses sont championnes d’Afrique U18 et ont l’expérience d’une coupe du monde U19 jouée entre 2015 et 2017. La liste est bouclée par l’arrivée d’une nouvelle, passée par l’équipe de France U15, très adroite et extérieure shooteuse, il s’agit de la jeune joueuse de 22 ans Goundo Diallo, formé au Tango Bourges Basket, passé par la ligue 2 féminine au Basket Club Saint Paul de Reze et qui vient de signer chez Sainte Savine Basket en NF1.

La liste officielles des 12 joueuses maliennes pour l’Afrobasket :

TOUTY GANDÉGA (ANGERS, FRANCE), KOUTA CAMARA (FRANCE), GOUNDO DIALLO (STE SAVINE BASKET, FRANCE), MEIYA TIRERA (VALENCIA BC, ESPAGNE), MARIAM ALOU COULIBALY (LANDERNEAU BRETAGNE BASKET, FRANCE), KADIDIA MAIGA (DAKAR UNIVERSITÉ CLUB, SÉNÉGAL), ADAM COULIBALY (ST LOUIS BASKET CLUB, SÉNÉGAL), ROKIA DOUMBIA (ARKANSAS RAZORBACKS BASKETBALL, USA), DJÉNÉBA N’DIAYE (MAROC), ASSÉTOU DIAKITÉ (STADE MALIEN, MALI), NASSIRA TRAORÉ (FRANCE), AISSATA B MAIGA (AS POLICE, MALI).

Source: newsbasket